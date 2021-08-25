Aşı olmayan iki doktor COVID-19'dan hayatını kaybetti
COVID-19 tedavisi gören Kadın Doğum Uzmanı Atılgan ile Patoloji Uzmanı Tad, hayatını kaybetti. İki doktorun da aşı olmadığı ifade edildi.
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Dr. İlhami Atılgan ve Dr. Murat Tad dün gece COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
İki doktor da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde virüs tedavisi görüyordu.
NTV'de yer alan habere göre, 55 yaşındaki Atılgan, Ankara'da Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olarak görev yapıyordu. 49 yaşındaki Patoloji Uzmanı Tad ise Kırşehir'de çalışıyordu.
İki doktorun COVID-19 aşısı olmadığı belirtildi.