Aşı olmayan öğretmen ve üniversitelilere PCR şartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Bir süredir maruz kaldığımız afetler nedeniyle üzüntülü günler geçiyoruz. Orman yangınları küresel sorun haline geldi. 54 ilimizde çıkan yangınlar 154 bin hektarlık alanı etkiledi.

82 bin hektarı Antalya'da, 62 bin hektarı Muğla'dadır. ABD'de 3 milyon hektarı aşkın, Kanada'da 3 milyon hektara yakın, Meksika'da 600 bin hektar alan yanmıştır.

Afetzedelere 1 yıl içinde yeni konutları teslim edilecek

Böylesine bir felaketi dahi istismar edenlere rağmen milletimizle birlikte bu büyük afetin üstesinden gelmeyi başardık.

Orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanları unutmayacağız.

Ormanların yanı sıra 72 bin ekili alan, 2600 tarımsal yapı zarar görmüştür. Bunun yanında yangınlarda 395 büyükbaş, 4505 küçükbaş hayvan, 29 bin 600 kanatlı hayvan itlaf olmuştur.

Yanan ormanlarımız, Anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacaktır.

Yangınlarda evleri tamamen kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza en geç 1 yıl içinde yeni konutları teslim edilecektir.

Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki sel felaketi

Karadeniz'de sel felaketi ile karşı karşıya kalınmıştır. Kısa sürede yağan büyük miktarda yağışlar sel felaketine neden olmuştur.

Bozkurt ilçesinde yıllık yağış miktarı 774 kg iken, bu afette bir kaç günde 453 kg gibi bir seviyeye çıktı. Afet yaşayan diğer ilçelerde de benzer tablo ile karşı karşıyayız.

Bu rakamlar, ülkemizin diğer bölgelerinde etkili olan yağış miktarının bir kaç katıdır.

Buralarda imar ve yapıdan kaynaklanan sorunlar vardır. Ama karşımızda ender rastlanan bir afet olduğu gerçeğini gözardı edemeyiz.

Selde 78 vatandaşımız hayatını kaybetti

Kimi yerleşim yerlerimiz, kara bağlantısı kesildiği için bir süre müdahale hava yolu ile yapıldı. Kara bağlantısı, TSK tarafından kurulan portatif köprülerle sağlanmıştır. Doğu ve Batı Karadeniz'de sel suları 5 metreyi buldu yerler olmuştur.

Sel suları altında kalan yerlerdeki vatandaşlarımız hava ve kara araçları ile güvenli yerlere taşınmıştır. Bir yandan arama-tarama, bir yandan enkaz kaldırma, diğer yandan hasar tespit çalışmaları sürmektedir.

Sel felaketinden etkilenen 3 ilimize toplam 73 milyon lira ödenek gönderdik. AFAD bölgesinde bir yardım kampanyası başlattık. Kabinemizdeki bakanlarımız ve diğer çalışma 7 milyon 430 bin liralık bir katkı sağlama kararı aldık.

En büyük üzüntümüz can kaybımızın çok olmasıdır. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çoğunluğu Kastamonu'dandır. Kurumlarımızı tedbirleri artırmaya davet ediyorum.

Yüz yüze eğitimde alınacak yeni tedbirler

Aşı tedariki konusunda iyi bir noktadayız. Yerli aşı geliştirme çalışmalarında da yıl sonuna kadar yaygın kullanım ve üretim safhasına geçmeyi umut ediyoruz.

Toplam aşı sayısında 87 milyonu geçerek ülke nüfusunu geride bıraktık.

Ülkemizde bazı kesimlerin aşıya tereddütle yaklaştığını görüyoruz. Aşı çalışmaları gönüllülük esasına göre yürütülecektir.

Sürekli değişen virüse karşı aşı dışında başka bir korunma yöntemi bulunmuyor. Huzurlu bir hayat sürmemiz hepimizin aşılanmasına bağlıdır. Son dönemde salgın sebebiyle hayatını kaybeden hastaların çok büyük bir bölümünün aşı yaptırmadığını belirtmek istiyorum."

* Okullarda 6 Eylül'de yaz yüze eğitimin başlaması vesilesiyle, öğrencilerle irtibatlı öğretmen ve personelden haftada en az 2 defa düzenli PCR testi isteyeceğiz.

* Aşı olmayan üniversite öğrencleri ve personelinden düzenli PCR testi talep edeceğiz.

* Şehirlerarası yolculuk, konser, tiyatro, sinema toplu faaliyetler için zorunlu PCR uygulamalarını devreye alacağız.

* Aşı olmayanlara ciddi kısıtlama geliyor. Bizde böyle zorlamaya ihtiyaç duyulmadan aşı olacaklarına inanıyorum.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralması

Türkiye, isteyenin elini kolunu sallayarak girip çıkacağı sahipsiz bir ülke değildir.

Bu yılın ilk 7 ayında 77 bin düzensiz göçmen yakaladık. Türkiye'de 180 bini kayıtlı toplamda 300 bin civarında Afganistanlı göçmen olduğunu biliyoruz.

Muhalefetin dediği gibi 1,5 milyon Afgan ülkemizde yok.

Bu ülkedeki istikrarsız ve iç çatışmalar arttıkça, ülkemize gelen düzensiz göçmenlerin arttığını görüyoruz.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi sonrasında çeşitli görüşmeler yapıyorduk.

Bizim önceliğimiz bu ülkenin güvenliği olduğu için gerekirse Taliban'ın kurduğu hükümetle de görüşeceğiz."