Aşı pasaportunu alan yurtdışı seyahatine çıkıyor

Selenay YAĞCI

Aşı pasaportunu alan Türk turistlerin yurt dışına olan ilgisi de yeniden canlandı. Balkan turları ile başlayan yurtdışı furyasının eylül sonunda daha da artması, yılbaşı döneminde ise patlaması bekleniyor. Pandemiyle sınırların kapanmasının ardından, son iki yıldır duran ve unutulan yurtdışı turlar aşı pasaportuyla sahalara döndü. Ülkelerin COVID-19 aşısı olan turist kabul etmeleri sayesinde şirketler turlarına rezervasyon almaya başladı. Aşı pasaportunu alan Türk turistlerin yurt dışına olan ilgisi de yeniden canlandı. Özellikle ağustos ayında yerli turistin yurtdışı seyahat talepleri arttı, turların kontenjanları doldu. Balkan turları ile başlayan yurtdışı furyasının eylül sonunda daha da artması, yılbaşı döneminde ise patlaması bekleniyor.

Öncelik vizesiz turlarda

Setur Turizm Operasyon Direktörü Oktay Temeller, yurt dışı turlarında taleplerin haziran ayı itibarıyla hareketlenmeye başladığını vurguladı. Aşılamanın hızlanmasıyla birlikte, özellikle de ağustos ayında oldukça arttığını da ekleyen Temeller, “Balkan ülkeleri turları ve münferit rezervasyonlar gibi belli turlarımızda kontenjanlarımızı hızla doldurduk ve yeni gruplar açarak gelen talebi karşılamaya başladık” dedi. Yurtdışı turlarının gerçekleşmeye başladığını belirten Temeller, “En çok Maldivler, Balkanlar, Rusya, Ukrayna, Amerika, Ürdün ve Fas gibi destinasyonlar talep görüyor. Genelde vizesiz turların tercih edildiğini gözlemlesek de, uzun dönem geçerli vizesi bulunan misafirlerimiz de diğer turlarımıza oldukça yoğun ilgi gösteriyor. 479 Euro’dan başlayan fiyatlarla turlarımızın satışı devam ediyor” diye konuştu.

Vize almak daha kolay

Jolly Yurtdışı Direktörü Tolga Tekin, özellikle yeniden vize müracaatlarının kabulü ve bilhassa bu dönemde geçmiş dönemlerden daha da kolay vize veriliyor olması yurt dışına olan talebi yavaş artırmaya başladığını söyledi. Bu dönemde öncelikle Balkan ülkeleri, Ukrayna ve Romanya’ya turlarımız gitmeye başladığını belirten Tekin, “Bu ülkelere seyahat eden misafirlerimizden de son derece olumlu geri dönüşler alıyoruz. Öte yandan münferit olarak Maldivler, Dubai ve İspanya gibi ülkelere de talep alıyoruz. Tahmin ediyoruz eylül sonundan itibaren de bu talep çok sayıda ülkeye seyahat etme olanakları ile katlanarak artacak” dedi.

Açılmayan ülkelere talep var

Yerli turistin artık ileriye dönük yurtdışı tatili planı yapma hevesine geri döndüğünü belirten Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise “Çok uzun süredir ötelenen bir talep var. Bazı destinasyonlara talepler geliyor. Amerika, Macaristan, Çekya, Belgrad münferit Berlin gibi. Ama Balkan turları artık haftalık planlanmaya başladı. Yunanistan açıldığından beri çok talep görüyor. Kapalı olmasına rağmen aşı ile birlikte açılır umudu ile planlar yapılıyor. Örneğin dün Lapland (Finlandiya) sattık. Özellikle yılbaşı hareketi bekliyoruz” diye konuştu.

Seyahat için 4. doz bile açıldı

Sağlık Bakanlığı sistemde talep butonu oluşturdu; yurt dışı seyahati için 4. doz aşı olmak isteyenler başvurabiliyor. Sağlık Bakanlığı, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac olanların sistemde randevuları aktifleştirmişti. İki doz Sinovac ve bir doz BioNTech aşısı olanlar e-Nabız sistemine girdiğinde, “Seyahat edilecek ülkenin düzenlemesi sebebiyle ikinci doz mRNA aşı hakkı tanımlanmasını talep ediyorum” butonu ile karşılaşıyor.

Türkler, vize başvurularına başladı

Tam adı ‘ AB COVID-19 Dijital Aşı Sertifikası, fikri ilk olarak ‘aşı pasaportu’ adı altında gündeme geldi. ‘Dijital Aşı Sertifikası’na dönüştü. Yani aslında ikisi de aynı. AB vatandaşları, 1 Temmuz’dan itibaren, kâğıda basılı ya da dijital ortamda oluşturulan ‘QR kodu’ ile birlik üyesi ülkeler arasında, hiçbir kısıtlama olmadan, seyahat edebilecek. 12 ay geçerli olacak. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu üçüncü ülkelerden AB’ye gidecek olanlar; geçerli vizeleri bulunması, en erken 14 gün önce son doz aşısını da yaptırmış olmaları veya son 6 ayda COVID-19 geçirdiğini kanıtlamaları durumunda seyahat kısıtlamalarından muaf tutulacak. Bunun yanında neredeyse bütün AB ülkeleri Türklere vize vermeye başladı. Jolly Yurtdışı Direktörü Tolga Tekin, “Çekya, Portekiz, İspanya, Bulgaristan gibi hemen hemen tüm Avrupa ülkeleri Türklere vize vermeye başladı. Fransa da vize veriyordu sonrasında Türklere kısıtlamaya gitti. Bazen şartlar değişebiliyor, kısıtlamalar olabiliyor. Yunanistan da vize veriyor ancak karadan geçişleri bin 500 kişi ile sınırladı örneğin” dedi.