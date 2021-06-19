Aşı randevularında yaş sınırı 30’a indi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini belirterek, “30 yaş üstü gençler yarından itibaren randevu alabilir." dedi.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini bildirdi.
COVID-19 aşı randevularına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinde paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." ifadelerine yer verdi.
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