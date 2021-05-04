Aşıda yeni sürüm hazırlığı: 6 aya kadar saklanabilecek

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech , COVID-19 aşısının buzdolabında 2 ila 8 santigrat derecede 6 aya kadar saklanabilecek yeni sürümü için onay almaya çalışıyor.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, Financial Times panelinde yaptığı açıklamada, "İlk formülasyonumuzun eksi 80 derecede saklanıp nakledilmesi gerekiyordu. Şu anda henüz onay almamış, iki ila sekiz derecede saklanabilecek bir formülasyona sahibiz." dedi.

CEO Şahin, veri paketlerinin düzenleme kurulu yetkilileri için hazırlandığını da sözlerine ekledi.

Şahin, ABD'li Pfizer şirketi ile geliştirmekte oldukları koronavirüs aşısının yeni sürümü için, "İki ila sekiz derecede altı aylık dayanıklılığa büyük ihtimalle ulaşacağız." diye belirtti.