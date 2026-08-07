Aşık Ecevit öldü mü, yaşıyor mu?

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25 yılı aşkın süredir Boyabat-Ayancık yol ayrımındaki bir durakta, yaz kış demeden gençlik aşkı Ayşe'nin geri döneceği anı bekleyen Aşık Ecevit'in hayat hikayesi zaman zaman gündem oluyor. Fakat son günlerde 48 Yaşındaki Ecevit Öküzcü'nün öldüğü öne sürülüyor. Peki bu iddialar gerçek mi?

Aşık Ecevit öldü mü?

Aşık Ecevit ölmedi. Sosyal medyada yapay zeka ile üretilen ve etkileşim amaçlı paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Yakınlarında da Ecevit Öküzcü'nün öldüğüne dair bir bilgi geçilmedi.