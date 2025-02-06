Asil Nadir kimdir, evli mi, kaç yaşında, ne iş yapar? (Asil Nadir öldü mü, hastalığı neydi)

Geçen günlerde sağlık problemleri nedeniyle Kolon Hastanesi'ne kaldırılan, bir dönem dünyanın en zengin iş adamlarından olan Asil Nadir'in bugün hayatını kaybettiği yönünde haberler yayınlandı.

Yoğun bakımda bulunan Asil Nadir'in yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Ancak ailesi bir süre sonra haberlerin doğru olmadığını açıkladı

Asil Nadir kimdir, yaş kaçında, evli mi, öldü mü?

KKTC'nin Lefke kasabasında 1 Mayıs 1914'te doğan Asil Nadir, son dönemde sıklıkla solunum yollarında sorun yaşıyor.

Bir dönem en zengin işadamları arasında yer alan, Vestel'in kurucusu 83 yaşında Asil Nadir, önce Ayşegül Tecimer'le, ondan sonra ise Neriman Nur Nadir'le evlendi.

Asil Nadir'in ikinci eşi Nur Nadir'den 2 çocuğu bulunuyor.

Asil Nadir ne iş yapıyor?

Asil Nadir'in babası İrfan Nadir polisliği bıraktıktan sonra İngiltere'den getirttiği otobüslerle ilk otobüs şirketini kurdu. Asil Nadir ise küçüklüğünde gazete satışı yaptı.

Ailesiyle İngiltere'ye taşınan Asil Nadir, daha sonra başladığı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni yarıda bırakarak iş hayatına başladı.

Asil Nadir, 1980'lerde İngiltere'deki Polly Peck International isimli tekstil şirketi sayesinde ülkenin en zengin 100 insanı arasına girdi. Nadir bu şirketindeki usulsüzlükler gerek gösterileren davalık olmuş, bir dönem hapis yattı.

Asil Nadir'in şirketleri arasında en önemlilerinden biri de Vestel Elektronik. Nadir 1989'da Türkiye'de Niksar markasıyla şişelenmiş su üretimine de girdi.

Nadir, Pizza Hut'ın Türkiye'deki ilk şubesini 1989'da Ataköy Galeria'da açtı. Nadir Günaydın gazetesiyle medyaya da girdi.