Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı! Cenazesinde onları istemedi

Kıbrıs Türk'ü bir aileden gelen ve 80'li yılların en zengin isimleri arasında yer alan iş adamı Asil Nadir birkaç gün önce hayatını kaybetti. Kurduğu onlarca marka ve yatırımla adını duyuran Nadir, zimmetine para geçirdiği iddidası ile bir süre hapis yatmıştı.

Ölümünün ardından Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı. Eşi Neriman Nur Nadir tarafından paylaşılan vasiyette Kıbrıslılara seslenen Nadir'in kırgınlığı da dikkat çekti.

Asil Nadir vasiyetinde şu ifadeleri kullandı:

"Benim aziz Kıbrıslı kardeşlerim, ömrüm ve gücüm yettiğince sizlere onurlu yaşam mücadelenizde destek olmak ve kalkındırmak istedim. Tüm Kıbrıslıların onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü, emeklerimi ve tüm imkânlarımı feda ettim. İhanet edenler her daim içimizdeydi ama her şeye rağmen hiç pes etmedim. Lütfen siz de pes etmeyin. Bu memleket bizim, bu topraklar bizim, bu kurumlar da bizim; önce birbirinize sonra da benim size bıraktığım projelere sahip çıkın.

İnsanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar

Sevgili kardeşlerim bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her şeye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır. Hayatım boyunca etrafımda olan fakat benim onurlu yaşama mücadelemde destek olmayan ve ekmeğimizi yiyip insanlık sınavından geçemeyenler son yolculuğumda bulunmasınlar.

Eşim ve çocuklarım sizlere emanet

Ölüm bir haktır. En azından bu tiyatroya ara versinler. Benim vefakâr eşim Nur Nadir ve iki çocuğum Lisa Nur Nadir ve Mertselim Asil Nadir’i güzel yüreklerinize emanet ettim. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili vasiyetimi eşim Nur Nadir’e bıraktım. Bu topraklar bizimdir. Birlik içinde sahip çıkın. Daha güzel bir dünya da tüm güzel yüreklerle buluşmak üzere. Birbirinize emanet olun.”

Asil Nadir kimdir?

Kıbrıs Türkü Asil Nadir 1 Mayıs 1941'de Lefke'de doğdu. Henüz çok küçükken babası polisliği bırakıp, İngiltere'den getirttiği otobüsler ile KKTC'deki ilk otobüs şirketini kurdu.

Bir süre sonra İngiltere'ye taşınan ve Londra'da perakende market zinciri Wear Well'i satın alan aile 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından yeniden Lefkoşa'ya dönerek tekstil işine girdi. Asil Nadir'in aile şirketlerinde başlayan ticaret hayatı 1980 yılında satın aldığı Polyy Peck International ile farklı bir yöne girdi. Orta Doğu'ya tekstil ürünleri pazarlayan şirketin hissleri kısa sürede yükselişe geçerek, Asil Nadir'i İngiltere'nin en zengin 100 iş adamından biri yaptı.

İngiltere'nin en zengin isimlerinden biri oldu

Niksar su, Vestel Elektronik, Meyna Tarım ile UNIPAC Paketleme'yi kurdu. 1985'te serveti 500 milyon sterline ulaşmıştı. 1988 Pizza Hut'ın Türkiye'deki ilk şubesini açan Nadir, sırasıyla Günaydın, Güneş ve Tan gazetesi ile Nokta ve Gelişim dergilerini de satın alarak medya işine girdi.

İflası ve hapis süreci

1990 yılında Sunday Times'ın zenginler listesinde 11'inci sırada bulunuyordu. Fakat aynı yıl paravan şirketler kurarak Polly Peck International'ın (PPI) hisselerini yapay şekilde yükselttiğine dair suçlamalar ile mali krize ve iflas etti. 17 Aralık 1990'da zimmetine para geçirmekten tutuklanan Nadir, 10 yıl hapse mahkûm oldu.

İlk evliliğini 15 Eylül 1962'de Ayşegül Tecimer ile yapan Asil Nadir ikinci evliliğini ise 2 Aralık 2005 tarihinde Neriman Nur ile yapmıştır.