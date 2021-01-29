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Aşıların 3,5 milyon dozluk bölümü bu sabah Türkiye'de olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan inaktif aşıların 10 milyon doz aşının kalan 3,5 milyon doz bu sabah Türkiye'de olacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif COVID-19 aşısının 10 milyon dozluk sevkiyatının ikinci bölümünün bu sabah Türkiye'ye ulaşacağını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının birinci bölümünün 25 Ocak'ta Türkiye'ye ulaştığını hatırlatarak, "Bu sabah itibarıyla ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." ifadelerini kullandı.

COVID-19 mücadele kapsamında Çin'den sipariş edilen CoronaVac aşılarının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşı hafta başında Türkiye'ye getirilmişti.

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