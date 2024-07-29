Asılsız 112 ihbarları cezasız kalmadı!

Saniyelerin kendileri için altın değerinde olduğunu, bilinçsiz ve maksadı aşan aramaların telafisinin mümkün olmadığını işaret eden Tercuman, acil durum aramaları sırasında vatandaşlardan beklentilerinin, sakince aramaya konu olan olayı detaylarıyla telefondaki yetkiliye anlatmaları olduğunu belirtti.

Tercuman, Kabahatler Kanunu 42. A maddesi gereğince, '112 Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul etmek' cezasının ilk arama için bin 980 lira, ikinci arama için 3 bin 960 lira olarak uygulandığını işaret ederek, "Bu kapsamda Sinop'ta 1 Ocak-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında gereksiz yere çağrı merkezini arayan biri mükerrer olmak üzere 8 vatandaşa toplam 19 bin 800 lira ceza kesildi" ifadelerini kullandı.