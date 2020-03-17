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Asılsız koronavirüs paylaşımlarına 24 gözaltı

İçişleri Bakanlığı sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımı yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Asılsız koronavirüs paylaşımlarına 24 gözaltı
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 137 şüpheliden 24'ünün gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, sosyal medyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin asılsız ve provokatif paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 137 şüpheliden 24'ü yakalandı.

Tespit edilen diğer şüphelilerle ilgili gözaltına alma işlemleri devam ediyor.

Corona virüs Covid-19 koronavirüs

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