Aşının şırıngası da bizden!

Handan Sema CEYLAN

Virüsün mutasyon geçirmesi ile yeni bir korku dalgası yaşanırken, Türkiye’den korona ile savaşta umutlu haberler geliyor. Dünyanın 5 büyük şırınga üreticisinden Set Medikal, ilave aşı şırıngası yatırımı ile yıllık üretimini 1 milyar adede çıkardı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay alan ilk Türk şırınga şirketi olan 43 yıllık Set Medikal, bu büyüklüğü ile dünyanın 5 önemli şırınga üreticisinden biri konumuna yükseldi.

İstanbul’da üretim yapan Set Medikal’in hikayesini Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali İhsan Şerbetçi’den dinledik... Set Medikal olarak üretim yapan ve sonradan dünyanın tıbbi cihaz devi Medtronic’e satılan Covidien firması Türkiye’den 2008 yılında çıkma kararı alıyor. Biyomedikal sektörlerinde, ilaç, kimya ve plastik alanlarında çalışan Dr. Ali İhsan Şerbetçi, bu değerin Türkiye’de kalmasını sağlamak istiyor ve sermaye bularak çalıştığı firmayı devralıyor. Türkiye için bu devir önemli bir adım oluyor. Türkiye, Çin başta olmak üzere pek çok ülkeden 400 milyon adet ithalat yaparken, Set Medikal’in yatırımları ile net ithalatçı pozisyonundan ihracatçı hale geliyor. Türkiye’nin artık 300 milyon adetlik ihracatı var. Üstelik Set’in ürettiği şırıngaların ihracat kilogram değeri 30 doları buluyor. Türkiye’nin ortalama ihracat kilogram değeri 1.5 doları bulmazken, firma bu rakamla fark yarattı. Set Medikal, Amerikan pazarı için de FDA onayı alan ilk Türk firma oldu. Böylece firma, Avrupa ve Afrika başta olmak üzere tüm coğrafyalara ihracat yapabilir hale geldi.

40'a yakın şırınga çeşidi bulunuyor

Set Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali İhsan Şerbetçi, “Dünyanın ilk 5 şırınga üreticisinden biri durumundayız. ABD’den gelen talepleri karşılamak için bir süreden beri yürüttüğümüz çalışmaları hızlandırarak bu ürün gruplarında FDA sertifikası alan, Türkiye’deki ilk şırınga fabrikası olduk” diyor.

Set Medikal’in Türkiye’nin ilk şırınga üretim tesisi olma özelliğiyle 1977 yılında, İstanbul’da üretime başladığını belirtiyor Şerbetçi, ve şunları söylüyor: “Şırınga üretiminde Türkiye’de lider üreticiyiz. Türkiye’de pazarın yüzde 60’ına hakimiz. Kapasitesi itibari ile sadece Türkiye’nin değil, bölgenin de en geniş üretim hacmine sahip olan Set Medikal, başta Avrupa olmak üzere; dünyanın birçok ülkesine ürün tedariki yapıyor. Ürün gamımızda 40’a yakın şırınga çeşidinin yanında; insülin şırıngaları; hipodermik iğneler; insülin iğne uçları; serum seti, uzatma hattı, IV kanül gibi birçok medikal ürün var.”

İstihdamın yüzde 40’ı kadın çalışanlardan oluşuyor

Sektör için olmazsa olmazın Ar-Ge çalışmaları yürütmek olduğunun da altını çiziyor Dr. Şerbetçi, “Onaylı Ar-Ge merkezimizde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Ekibimiz yeni ürün geliştirilmesi ve mevcut ürünlerin iyileştirilmesi noktasında değer yaratmaya da devam ediyor. 150 kişiye istihdam sağlıyoruz. İstihdamımızın yüzde 40’ı kadınlardan oluşuyor ” diyerek sözlerini tamamlıyor.

1 milyar adedin 500 milyonu aşı şırıngası

Dr. Ali Şerbetçi, pandemi nedeni ile aşı şırıngasına inanılmaz bir talep olduğunu söylüyor ve bu talebi karşılamak için kollarını sıvadıklarını anlatıyor. “Mevcut kapasitelerini iki katına çıkardıklarının altını çizen Şerbetçi, “Yaptığımız yeni ilave yatırımlar ile aşı şırıngası kapasitemizi yıllık 500 milyon adete, toplam şırınga üretim kapasitemizi ise 1 milyar adete çıkararak dünyanın ilk 5 şırınga üreticisinden biri olduk. Ülkemiz adına gurur verici olan bu büyüme ivmemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın medikal ürünlerin üretimi konusunda sektöre gösterdiği teşviklerin de önemli payı bulunuyor” diyor. Türkiye’nin COVID-19 pandemisinde önemli bir avantaj yakaladığının da altını çiziyor Şerbetçi ve şunu söylüyor: “Dünyada tedarik zincirleri yeniden yapılandırılıyor. Bu anlamda Uzakdoğu yerine daha stratejik pozisyonda ve üretim kabiliyetleri açısından hızlı hareket edebilme yeteneğine sahip sektörler için ülkemiz önemli bir avantaj yakaladı.”

1980’deki AIDS salgını tek kullanımlık şırıngayı getirdi

Bu sayfaların okurları arasında yaşı yetenler bilir ki, aşılar ve iğneler bir dönem kaynatılarak dezenfekte edilir ve cam şırıngalarla enjekte edilirdi. 1980’li yıllarda HIV virüsünün hızla yayılması AIDS hastalarının sayılarının artmasıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tek kullanımlık şırıngaları tavsiye etmeye başladı. Şimdiki şırınga teknolojisinin temeli o yıllarda tek kullanımlık şırıngalar üretilerek atıldı. Artık kalem şırıngalardan, özellikli ürünlere kadar pek çok çeşit bulunuyor.