Aşırı hızda affa son! Trafik cezalarında yüzde 10 tolerans dönemi bitiyor
TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen düzenlemeyle trafik cezalarında “yüzde 10 hız toleransı” kaldırılıyor. Bu hafta Meclis'e sunulacak olan teklifin geçmesi halinde yeni sistemle artık en küçük hız aşımı bile cezaya tabi olacak. Yeni cezalar 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanacak.
Türkiye’de uzun yıllardır uygulanan hız sınırında yüzde 10’luk tolerans dönemi sona eriyor.
TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen yeni Karayolları Trafik Kanunu değişikliğine göre, sürücüler artık en küçük hız aşımında dahi trafik cezası alacak.
Memurlar.net'in haberine göre; yeni sistem Meclis Genel Kurulu'ndan da geçmesi halinde 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
51. madde baştan yazılıyor
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51. maddesi, mevcut haliyle hız sınırını yüzde 10, 30 ve 50 oranında aşmaya göre kademeli ceza uygulanmasını düzenliyordu.
Yeni teklif, bu oranlı sistemi tamamen değiştirerek kilometre bazlı ceza dönemini başlatıyor. Buna göre artık hız sınırının yüzdeyle değil, doğrudan kaç km/s aşıldığına göre ceza kesilecek.
Yeni ceza tablosu belli oldu
Yeni düzenlemeye göre yerleşim yeri içinde hız sınırını aşan sürücülere şu cezalar uygulanacak:
Aşım Miktarı (km/s) - Ceza Tutarı (TL)
6–10 km/s ➝ 2.000 TL
11–15 km/s ➝ 4.000 TL
16–20 km/s ➝ 6.000 TL
21–25 km/s ➝ 8.000 TL
26–35 km/s ➝ 12.000 TL
36–45 km/s ➝ 15.000 TL
46–55 km/s ➝ 20.000 TL
56–65 km/s ➝ 25.000 TL
66 km/s ve üzeri ➝ 30.000 TL
Yerleşim yeri dışında ise cezalar şöyle olacak:
Aşım Miktarı (km/s) - Ceza Tutarı (TL)
11–15 km/s ➝ 2.000 TL
16–20 km/s ➝ 4.000 TL
21–25 km/s ➝ 6.000 TL TL
26–30 km/s ➝ 8.000 TL
31–40 km/s ➝ 12.000 TL
41–50 km/s ➝ 15.000 TL
51–60 km/s ➝ 20.000 TL
61–70 km/s ➝ 25.000 TL
71 km/s ve üzeri ➝ 30.000 TL