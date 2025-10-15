Aşırı hızda affa son! Trafik cezalarında yüzde 10 tolerans dönemi bitiyor

Türkiye’de uzun yıllardır uygulanan hız sınırında yüzde 10’luk tolerans dönemi sona eriyor.

TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçen yeni Karayolları Trafik Kanunu değişikliğine göre, sürücüler artık en küçük hız aşımında dahi trafik cezası alacak.

Memurlar.net'in haberine göre; yeni sistem Meclis Genel Kurulu'ndan da geçmesi halinde 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

51. madde baştan yazılıyor

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 51. maddesi, mevcut haliyle hız sınırını yüzde 10, 30 ve 50 oranında aşmaya göre kademeli ceza uygulanmasını düzenliyordu.

Yeni teklif, bu oranlı sistemi tamamen değiştirerek kilometre bazlı ceza dönemini başlatıyor. Buna göre artık hız sınırının yüzdeyle değil, doğrudan kaç km/s aşıldığına göre ceza kesilecek.

Yeni ceza tablosu belli oldu

Yeni düzenlemeye göre yerleşim yeri içinde hız sınırını aşan sürücülere şu cezalar uygulanacak:

Aşım Miktarı (km/s) - Ceza Tutarı (TL)

6–10 km/s ➝ 2.000 TL

11–15 km/s ➝ 4.000 TL

16–20 km/s ➝ 6.000 TL

21–25 km/s ➝ 8.000 TL

26–35 km/s ➝ 12.000 TL

36–45 km/s ➝ 15.000 TL

46–55 km/s ➝ 20.000 TL

56–65 km/s ➝ 25.000 TL

66 km/s ve üzeri ➝ 30.000 TL

Yerleşim yeri dışında ise cezalar şöyle olacak:

Aşım Miktarı (km/s) - Ceza Tutarı (TL)

11–15 km/s ➝ 2.000 TL

16–20 km/s ➝ 4.000 TL

21–25 km/s ➝ 6.000 TL TL

26–30 km/s ➝ 8.000 TL

31–40 km/s ➝ 12.000 TL

41–50 km/s ➝ 15.000 TL

51–60 km/s ➝ 20.000 TL

61–70 km/s ➝ 25.000 TL

71 km/s ve üzeri ➝ 30.000 TL