Aşırı iklim olaylarından 242 milyon öğrenci etkilendi

UNICEF, iklim krizinin eğitime etki­sine ilişkin bir rapor yayımladı. Ra­porda, eğitimi etkileyen aşırı iklim olayları arasında sıcak hava dalgaları, tropi­kal siklonlar, fırtınalar, seller ve kuraklığın yer aldığı belirtilirken, bu durumun haliha­zırda devam eden eğitim krizini daha da de­rinleştirdiği aktarıldı.

2024 yılında okulların kapanmasına yol açan en yaygın iklim tehlikesinin sıcak hava dalgaları olduğu kaydedilen raporda, sadece nisan ayında 118 milyon öğrencinin bu du­rumdan etkilendiği ifade edildi.

Raporda, 2024 yılında en az 85 ülkede 242 milyon öğrencinin eğitiminin aşırı iklim olayları nedeniyle kesintiye uğradığı, Gü­ney Asya’nın iklim kaynaklı eğitim kesin­tilerinden en çok etkilenen bölge olduğu ve 128 milyon öğrencinin eğitimine ara vermek zorunda kaldığı ortaya konuldu.

Aşırı iklim olaylarından etkilenen öğren­cilerin yaklaşık yüzde 74'ünün düşük ve alt-orta gelirli ülkelerde bulunduğuna dik­kati çekilen raporda, diğer taraftan hiçbir bölgenin bu durumdan tamamen muaf kal­madığına işaret edildi.

Raporda, Eylül 2024'te İtalya’da yaşanan şiddetli yağış ve sellerin 900 binden fazla öğ­rencinin eğitimine ara verilmesine yol açtı­ğı, ekim ayında ise İspanya’da 13 bin çocu­ğun derslerinin durdurulduğu aktarıldı.

Okulların ve eğitim sistemlerinin öğrenci­leri koruma konusunda büyük ölçüde yeter­siz olduğunun vurgulandığı raporda, iklim merkezli finans yatırımlarının eğitim ala­nında şaşırtıcı derecede düşük kaldığına ve iklim tehlikeleri nedeniyle okullarda mey­dana gelen kesintilere dair küresel verilerin sınırlı olduğuna dikkati çekildi.

"Çocuklar daha savunmasız"

Raporda ifadelerine yer verilen UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, “Çocuklar, daha güçlü ve daha sık görülen sıcak hava dalgaları, fırtınalar, kuraklık ve seller gibi hava koşullarına bağlı krizlerin etkilerine daha savunmasız. Çocukların vücutları benzersiz şekilde hassas; daha hızlı ısınır, daha az terler ve yetişkinlere göre daha yavaş soğur. Sıcak hava dalgasına karşı koruma sunmayan sınıflarda çocuklar derslere odaklanamaz.

Ayrıca yolların su altında kalması veya okulların tahrip olması durumunda okula ulaşmaları mümkün olmaz. Geçtiğimiz yıl şiddetli hava olayları, her 7 öğrenciden birinin derse gidememesine neden olarak hem sağlık ve güvenliklerini tehdit etti hem de uzun vadeli eğitimlerini etkiledi” dedi.