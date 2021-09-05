Aşısı olmayana PCR testi uygulaması başlıyor

Yarın itibariyle salgınla mücadelede yeni bir döneme geçiliyor. . Bu kişiler seyahat etmek veya sosyal etkinliklere katılmak istediklerinde negatif test göstermek zorunda olacak. Denetim için hazırlıklar da tamamlandı. HES kodu uygulaması güncellendi.

Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemiş olanlardan, okul, sinema, tiyatroya girişlerde ya da şehirlerarası toplu taşıma kullanırken negatif PCR test sonucu istenecek. Kural, 18 yaş üstü için geçerli olacak.

HES güncellendi

Hayat Eve Sığar uygulaması güncellenirken artık HES kodlarında, kişilerin hastalığı geçirip geçirmediği ve son 48 saat içerisinde negatif PCR testi olup olmadığı görülebilecek.

Risksiz kişilerin kodunda "Toplu etkinliklere katılabilir ve şehirlerarası ulaşım araçlarında seyahat edebilir" ifadesi yazacak.

Eğitim sektöründe PCR testi şartı kondu

"Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarındaki maske atık kutularının günlük boşaltılması sağlanacak. Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilecek.

Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları sağlanacak. Ayrıca okullardaki ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri de konuldu.

Servislerde oturma düzeni ve liste dönemi

Servislerde koltuklara numara verilecek ve oturma listesi oluşturulacak. Bu liste serviste görünür yerde asılı olacak. Böylelikle servis kullananların aynı yerde oturması sağlanacak.

Seyahatlerdeve sosyal etkinliklerde PCR testi şartı

Uçak, tren, otobüs ve diğer toplu taşıma araçları için de PCR testi gerekecek.

Yeni dönemde seyahat edecek 18 yaş üstü kişilerin aşı kartı veya son 48 saat içerisinde yapılmış PCR testi sonucu göstermesi gerekiyor. 18 yaş altındakiler ise HES kodu ile seyahat edebilecek.

Yalnızca trenlerde 2 yaş altı çocuklardan HES kodu istenmeyecek.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda 6 Eylül`den sonra seyahat edecek yolcuların ya aşı kartını ya da PCR testinin negatif olduğunu ibraz edeceğini duyurmuştu.

Aşısızlara PCR testi şartı sinema, konser ve tiyatro gibi etkinliklerde de geçerli olacak.

Tek doz aşı olmuş, henüz ikinci dozunu yaptırmamış kişilerin de test vermesi gerekiyor.

Aşı olmayan çalışanlardan da PCR istenecek

Corona virüs aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül itibarıyla zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek.