Aşısızların stadyuma giriş denemesi başarısız oldu

İstanbul'da HES kodu sorgulaması stadyumlara giriş için uygunsuz olan ve başkasına ait biletle stadyumlara girmeye çalışan 89 kişiye adli işlem uygulandı.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni sezonda aşısız seyircilerin futbol müsabakalarına girişine izin verilmeyeceği kararının alınmasının ardından stadyum girişlerinde usulsüz giriş yapmak isteyenlere yönelik çalışma başlattı.

Stadyum girişinde denetim yapan özel güvenlik görevlileriyle birlikte hareket eden polis ekipleri tarafından, ibraz ettiği bilet ile kimlik bilgileri uyuşmayan seyircilerin stadyuma girişine izin verilmedi.

Bu şekilde stadyuma giriş yapmak isteyen kişilerden bazılarının, Covid-19 hastalığını geçirmiş olmak, aşı takvimini tamamlamış olmak ya da 48 saat içerisinde PCR testi yaptırmış olmak şartlarını taşımadığı için başkası adına düzenlenmiş bilet ve passolig ile müsabakalara giriş yapmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Bu kişileri, turnike kameralarındaki fotoğraflarla passolig kartı üzerindeki fotoğrafları karşılaştırarak tespit eden polis, sezon başından bu yana il genelinde toplam 89 kişiye işlem yaptı.

Stadyuma usulsüz giriş yapmak isteyenlerin yanı sıra, passolig sahiplerine de adli işlem uygulandığı öğrenildi.