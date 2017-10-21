Askeri ataşelerden milli ürünlere ilgi

21 Ekim 2017

Savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren firmaları ziyaret eden yabancı askeri ataşelere, yürütülen projeler ve geliştirilen ürünlere ilişkin bilgi verildi.

Ankara’daki yabancı askeri ataşelerin oluşturduğu Ankara Askeri Ataşeler Birliği üyeleri, Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayesinde, savunma ve havacılık sanayisinde faaliyet gösteren 8 kurum ve kuruluşa ziyaretler gerçekleştirdi. Askeri ataşeler, bu kapsamda Meteksan Savunma Sanayii AŞ’yi de ziyaret etti. Ziyarete, 36 ülkeden 50’ye yakın askeri ataşe katıldı.

Meteksan Savunma Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara, Türkiye’nin her geçen gün savunma sanayisi alanında kendi kendine yeter bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Türkiye'nin yurt dışından savunma sistemi satın alan değil, yurt dışına ileri teknoloji savunma ürünleri ihraç eden bir ülke olmaya başladığına dikkati çeken Cankara, Meteksan Savunma’nın da bu kapsamda yabancı ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Uluslararası Satış ve Kurumsal İtibar Yöneticisi Burak Akbaş da şirketin faaliyet alanları, ürünleri ve kabiliyetleri hakkında brifing verdi.

Ziyarette, şirketin bu yıl ihracat başarısı yakaladığı Retinar çevre gözetleme radarları ve Yara Savunma Simülatörü en fazla ilgi gösterilen ürünler oldu. Yabancı askeri ataşeler, brifing sonrası oluşturulan fuaye alanında ürünleri inceledi.

Türkiye'den önce yurt dışında

Türk Silahlı Kuvvetlerine milli, bağımsız ve özgün, yüksek teknoloji ürünler ve alt sistemler geliştirmek üzere çalışmalarına devam eden Meteksan Savunma, Türkiye’nin milli gemi, helikopter, insansız hava aracı gibi platform projelerinde ve tanksavar, hava savunma füze sistemleri geliştirilmesi gibi birçok kritik projede görev alıyor.

Helikopterler ve İHA'lar için radar sistemleri, çevre gözetleme radarları, altimetreler, taktik ve stratejik füze sistemlerinin veri bağları, sonar sistemleri, su altı erken uyarı ve haberleşme sistemleri ve eğitim simülatörleri geliştiren şirket, son dönemde gerçekleştirdiği ihracatlarla önemli başarı yakaladı.

Meteksan Savunma, bu yıl yurt dışındaki radar ihalesinde rakiplerini geride bırakarak Retinar PTR çevre gözetleme radarı için ilk ihracat sözleşmesini imzaladı. Bu aynı zamanda ürünün ilk satışı oldu.

Retinar PTR, sınır ve kritik tesis güvenliğiyle mobil operasyonlarda çevre gözetleme gibi alanlarda kullanım için geliştirildi. Retinar PTR'nin en önemli özelliklerinden birini mikro doppler analizi yaparak tespit edilen hedeflerin araç, insan veya hayvan olduğunu ayırt edebilmesi oluşturuyor.

Radar, 4 kilometreden insan büyüklüğündeki hedefleri, 10 kilometreden araçları tespit ve takip edip sınıflandırabiliyor. Retinar PTR, özel algoritma yazılımıyla insanı aynı büyüklükteki nesnelerden ayırıp hatasız sonuçlar veriyor.

Retinar PTR, kamera ve dürbün gibi görüntüleme sistemlerinin yeterli olmadığı hava ve ışık koşullarında gelişmiş radar sistemiyle net sonuçlar veriyor.

3 ülkenin donanmasına katkı sağlıyor

İlk olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Yara Savunma Simülatörü’nü geliştiren ve teslimatını yapan Meteksan Savunma, Umman Deniz Kuvvetleri’nin açtığı ihaleyi kazandı ve sistem teslimatını başarıyla tamamladı.

Şirketin dahil olduğu ortaklık Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetlerinin Yara Savunma Simülatörü ihalesini de kazandı ve şubat ayında sözleşme imzalandı. Simülatörün teslimatının 2018'de yapılması planlanıyor.

Simülatör, kaza yapan veya isabet alan gemilerde oluşan yaralara müdahale edilmesi, su tahliyesi ve izolasyon faaliyetlerinin zamanında ve eksiksiz yapılması için gerçeğe yakın bir platformda, uluslararası ve denizcilik standartlarına uygun eğitimler verilmesini sağlıyor.

Kaynak: AA