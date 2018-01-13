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Askeri gemide yangın: 11 asker hastaneye kaldırıldı

İzmir'in Foça ilçesinde askeri geminin kazan dairesinde çıkan yangını söndürürken dumandan etkilenen 11 asker hastaneye kaldırıldı.

Askeri gemide yangın: 11 asker hastaneye kaldırıldı
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İzmir'in Foça ilçesinde askeri geminin kazan dairesinde elektrik kablolarının tutuşması sonucu çıkan yangını söndürürken dumandan etkilenen 11 asker hastaneye kaldırıldı.

Foça Deniz Üssü'nde konuşlu Amfi-B Beykoz Gemisi'nin makine dairesinden sabaha karşı dumanlar yükseldi. 

Elektrik kontağı sonucu kabloların tutuştuğunu farkeden nöbetçi askerler, müdahale ederek alevleri söndürdü.

Dumandan etkilenen 11 asker, tedbir amaçlı Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre müşahede altında tutulan askerler, tedavilerinin ardından taburcu edilerek birliklerine gönderildi.

Kaynak: AA

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