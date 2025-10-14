Askeri hastaneler açılacak mı? GATA açılıyor mu?

26 şehirdeki 32 askeri hastane 15 Temmuz hain darbe girişi sonrası kapatıldı. Kulislerde askeri hastanelerin yeniden açılacağı konuşuluyordu. 9 yıl aradan sonra yeni gelişmeler yaşanırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında askeri hastaneler hakkında konuştu. Bu gelişme sonrası sıkça "Askeri hastaneler açılacak mı" sorusu gelmeye başladı.

Askeri hastaneler açılacak mı?

Bahçeli toplantıda yaptığı konuşmada "Vatandaşın haklı isteklerini karşılamakla mesulüz. Bunlardan biri de askeri hastanelerin tekrar devreye alınmalıdır. Kapatılmaları hataydı ama açılması sevap olacaktır" dedi. Önümüzdeki günlerde hükümet kanadından da adım atılması bekleniyor.