Askeri kampta yangın! 10 askeri personel hastaneye kaldırıldı
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi'nde yer alan Mecidiye askeri kampında yangı çıktığı ve dumandan etkilenen 10 askeri personelin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Saros Körfezi'nde yer alan Mecidiye askeri kampında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olayda ilk belirlemelere göre 10 askeri personelin dumandan etkilendiği öğrenildi.
Yangının çıkmasının ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
10 askeri personelin tedavisi sürüyor
Dumandan etkilenen personele olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.