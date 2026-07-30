Askeri öğrencilere büyük imkan: Tüm masraflar MSB'den, mezuniyette teğmenlik ve tazminat fırsatı!

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sağlık Bilimleri Üniversitesinde eğitim görecek askeri öğrencilerin eğitim süresince yurt, yemek ve kıyafet gibi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı, öğrencilere her ay harçlık ödeneceği, mezuniyet sonrası ise teğmen rütbesiyle göreve başlama imkanı sunulacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev almak üzere MSB nam ve hesabına, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane (Ankara) ve Hamidiye (İstanbul) yerleşkelerinde yer alan fakülte veya meslek yüksekokulunda eğitim görmek isteyen adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak başvuru koşullarını dikkatli okumaları, MSB ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin internet sitelerinde yapılacak duyuruları takip etmeleri gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde eğitim görecek askeri öğrencilerin, mezuniyet öncesinde yurt, yemek, kitap, kılık kıyafet, sağlık sigortası gibi tüm ihtiyaç ve masraflarının Bakanlıkça karşılandığı bildirildi.

Eğitim gören askeri öğrencilere her ay askeri öğrenci harçlığı verildiği belirtilen açıklamada, askeri öğrencilerin 18 yaşını doldurmasından itibaren, emekli sandığı keseneği devlet tarafından öğrenci adına yatırılarak öğrencilik sürelerinin hizmet süresinden sayıldığının altı çizildi.

Teğmen rütbesiyle mezun olacak tabip veya diş tabibi subaylara, maaşlarına ilave olarak "Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı" ödendiğine işaret edilen açıklamada, 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanunu çerçevesinde OYAK kurumunun daimi üyeliğinin de verildiği ifade edildi.

Uzmanlık eğitimi alma imkanı

Açıklamada, mezuniyet sonrasında Bakanlık personeline sağlanan orduevi, lojman ve kamplardan yararlanma imkanı sunulduğu vurgulanarak, ÖSYM tarafından yapılan Tıpta Yan Dal ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında, Sağlık Bakanlığı kontenjanlarından ayrı olarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjanlar kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesinde tıpta, yan dalda ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi alma imkanı da bulunduğu bildirildi.

Fakülte eğitiminin ardından personelin şartları karşılaması durumunda yurt dışı eğitim imkanı da sağlandığı belirtilen açıklamada, görev özelliği dikkate alınarak mezuniyet sonrasında hizmet içi eğitimler verildiği, yurt içi ve yurt dışında yapılan kongre, sempozyum ve seminerlerde Bakanlığı temsilen katılım imkanı sunulduğu vurgulandı.

Mezuniyet sonrasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman ve pratisyen tabip, diş tabibi, eczacı ve sağlık astsubayı kadro görev yerlerinde, ilgili mevzuat kapsamında istihdam edildiği ifade edilen açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde belirlenen Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Hastanelerinde ilgili mevzuat kapsamında geçici görev de sağlanabildiği belirtildi.

MSB nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde tahsis edilen kontenjanlara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasından sonra yerleşen adayların 2'nci seçim aşamalarının (fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat vb.) tarihleri ile getirmeleri gereken evraklar "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden duyurulacak.