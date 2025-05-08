Askerlik 3 aya düştü mü? MSB'den resmi açıklama geldi

Sosyal medyada yayılan “askerlik süresi 3 aya düştü” iddiaları üzerine Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) açıklama geldi.

Askerlik süresi 3 aya mı düştü?

Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, zorunlu askerlik süresinde herhangi bir değişiklik olmadığı ve uygulamanın mevcut haliyle sürdüğü belirtildi. MSB yetkilileri, askerlik süresinin 3 aya indirileceğine dair paylaşımların asılsız olduğunu vurgularken, yeni bir karar veya düzenleme getirilmediğini ifade etti.

Yürürlükteki yasal düzenlemeye göre, askerlik hizmeti erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için ise 12 ay olarak uygulanıyor. Hizmet süresinin Cumhurbaşkanı kararıyla bir katına kadar artırılabileceği veya yarısına kadar azaltılabileceği belirtilse de bu sürenin 6 aydan az olamayacağı hüküm altına alınmış durumda.