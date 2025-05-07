ASKERLİK 3 AYA MI DÜŞECEK? Askerlik süresi düşecek mi, kısalacak mı?

"Askerlik 3 aya düşecek?" iddiası ortalığı karıştırdı. Söylenti sosyal medyada epey gündem oldu. Özellikle asker çağına gelmiş gençler "Askerlik 3 aya mı düşüyor?", "Askerlik süresi düşecek mi?" sorularını epey sıklaştırırken son durum merak ediliyor.

Askerlik 3 aya mı düşecek?

Sosyal medyada yayılan bu iddia tamamıyla gerçek dışı... Milli Savunma Bakanlığından henüz böyle bir açıklama yok.

Lise ve dengi okul mezunları için zorunlu askerlik süresi 6 ay,

Yedek subay ve yedek astsubay olarak görev yapan üniversite mezunları için ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor.