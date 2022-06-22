Askerlik affı nedir? Askerlik affı kimleri kapsıyor?

Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak isteyen ancak bakaya, saklı ya da kaçak olması nedeniyle uygulamadan faydalanamayanlar için askerlik affı için TBMM'ye geldi. Yaklaşık 550 bin kişinin faydalanabileceği askerlik affı düzenlemesi bu düzenlemeyi bekleyenleri umutlandırırken, pek çok kişi askerlik affından kimler yararlanabilir, sorusuna yanıt aramaya başladı. Askerlik affı kapsamında kimlerin olacağı ise belli oldu.

Askerlik affı ile dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılından toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan sağlıyor

Askerlik affı düzenlemesi neleri kapsıyor?