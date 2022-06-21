Askerlik affı nedir? Askerlik affından kimler yararlanabilir?
Askerlik affı düzenlemesi TBMM'ye geldi. 550 bin kişinin faydalanabileceği askerlik affı düzenlemesi ile yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilecek. Peki askerlik affı nedir, kimler askerlik affından yararlanabilir? İşte düzenlemeye dair detaylar...
Bedelli askerlik uygulamasından faydalanmak isteyen ancak bakaya, saklı ya da kaçak olması nedeniyle uygulamadan faydalanamayanlar için askerlik affı için TBMM'ye geldi. Yaklaşık 550 bin kişinin faydalanabileceği askerlik affı düzenlemesi bu düzenlemeyi bekleyenleri umutlandırırken, pek çok kişi askerlik affından kimler yararlanabilir, sorusuna yanıt aramaya başladı. Askerlik affı kapsamında kimlerin olacağı ise belli oldu.
Askerlik affı ile dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılından toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan sağlıyor
Askerlik affı düzenlemesi neleri kapsıyor?
- Firar ve izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personel için ifade alınması zorunluluğundan vazgeçiliyor.
- Millî Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri ile askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar ve yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarda Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum İdare Mahkemeleri yetkili kılınıyor.
- Astsubayların dokuzuncu derece birinci kademe yerine, dokuzuncu derece ikinci kademeden göreve başlamalarına imkan sağlanıyor. Genelkurmay Başkanının görev süresinin birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesine dönük düzenleme yapılıyor.
- Askeri araç kazası sonucu harp malzemesine zarar vermek suçundan yargılanan erbaş ve erlerin, kasıt veya ağır kusur nedeniyle mahkûm olmaları durumu hariç meydana gelen zarardan sorumlu olmamalarına ilişkin düzenlemeye gidiliyor.
- Bakanlık bünyesinde teşkil edilen döner sermaye işletmelerinde, Cumhurbaşkanı kararı ile sermaye artırımına dair düzenleme yapılması ve bu karara müteakip gerekli olan sermayenin döner sermayeli işletmelerin kaynaklarından tamamlanması sağlanıyor. Harekât veya yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara bu statüye geçiş için ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeye gidiliyor.
- Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine dair düzenleme yapılıyor. Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkân tanınıyor.