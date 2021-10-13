Askerlik celp dönemleri ne zaman? Askerlik yerleri ve kasım celbi tarihi

Kasım celbi tarihi merak ediliyor. Askerlik görevini yerine getirmek için bekleyen asker adayları askerlik yeri sorgulama işlemini ve askerlik celp dönemlerini araştırıyor. Merakla beklenen kasım celbi 22 Ekim'de duyurulacak. Kasım celbinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş ve er statüsündeki adalatın askerlik yerleri belli olduğunda, adayların birliğe teslim olmadan önce COVID-19 testlerini yaptırmaları gerektiriyor.

Adaylar askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapacak adaylar burada askerlik yerini öğrenebilecek.

Askerlik celp tarihleri

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) – 25, 26 Ekim 2021

Erbaş/Er (2nci Grup) – 22, 23 Kasım 2021

Erbaş/Er (3ncü Grup) – 20, 21 Aralık 2021