Askerlik düşecek mi, kısalacak mı? Askerlik süresi kaç ay?

Geçen hafta "Askerlik 3 aya düşecek" iddiası gündem olmuştu. Konu bir hayli konuşulurken Milli Savunma Bakanlığı bu iddiaların asılsız olduğunu duyurmuş ve son noktayı koymuştu. Bugün yine aramalarda en çok yöneltilen soru ise "Askerlik düşecek mi, kısalacak mı?" şeklinde...

Askerlik süresi kısalacak mı?

Askerlik sürelerinin kısalacağı yönünde resmi kaynaklardan bir açıklama yok.

Askerlik hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay.