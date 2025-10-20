Askerlik yeri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Askerlik sevk dönemleri...

Kasım ayı celp dönemi yaklaşırken asker adaylarının heyecanı artıyor. On binlerce kişi, hangi birliklerde görev yapacağını öğrenmek için sonuç tarihini araştırıyor. "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak” sorusu sıklaşmış durumda...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığının duyurusuna göre askerlik yerleri 27 Ekim 2025 Pazartesi açıklanacak. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

1’inci Grup (Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Erler):

Bu dönemin ilk ve en kapsamlı grubu olan Yedek Subay/Astsubay adayları ile birinci grup erler için sevk tarihi 06 Kasım 2025 olarak belirlendi. Adayların bu tarihe kadar tüm hazırlıklarını tamamlamaları gerekiyor.

2’nci Grup (Erler):

Birinci grubun hemen ardından birliklerine teslim olacak er statüsündeki yükümlüler için ikinci celp dönemi tarihi ise 04 Aralık 2025 olarak açıklandı.

3’üncü Grup (Erler):

2025 takviminin son sevk dönemi olarak kayıtlara geçen ve yeni yıla sarkan üçüncü grup erler, 08 Ocak 2026 tarihinde birliklerine gönderilecek.