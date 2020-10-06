Askerlik yeri ne zaman belli olur?
Vatani görevini yerine getirecek binlerce askerin celp tarihi belli oldu. Kasım celbi sonuçları 23 Ekim 2020'de duyurulacak ve adaylar askerlik yerlerini öğrenebilecek.
Kasım celbi için bekleyen asker adaylarının beklediği açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Kasım 2020 celp döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adayıi erbaş/er statüsündeki asker adaylarının askerlik yerleri 23 Ekim 2020 Cuma tarihinde belli olacak. Adaylar bu tarihten itibaren askerlik yeri sorgulama işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.
Askerlik görevini yerine getirecek adaylar, öncelikle COVID-19 tedbirleri kapsamında yönlendirilecekleri sağlık kuruluşlarına başvurarak test yaptırmaları gerekiyor.
Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi): 03 Ekim 2020
Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 30 Ekim 2020
Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi): 21 Kasım 2020
Erbaş/Er (2nci Grup): 25 Kasım 2020
Erbaş/Er (3ncü Grup): 24 Aralık 2020