Şubat celbi kapsamında silah altına alınacak yükümlülere ilişkin süreç yakından izleniyor. Sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte askerlik yerlerinin netleşecek. Askerlik yerlerinin hangi tarihte ilan edileceği süreçten haberdar olmayan adaylar tarafından merak ediliyor ve bugün de "Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" sorusu sıkça geliyor.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığının kadım ayı duyurusunda seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 29 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacağı açıklanmıştı. Adaylar sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şöyle:

Yedek subay/astsubay adayları ile er (1’inci grup): 05 Şubat 2026

Er (2’nci grup): 05 Mart 2026

Er (3’üncü grup): 02 Nisan 2026

Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.