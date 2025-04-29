Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs celbi sevk tarihleri neler?

Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. On binler Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesini sık sık ziyaret ederek herhangi bir duyuru olup olmadığını merak ediyor. Konu hakkında bilgi almak isteyenlerin yönelttiği soru ise "Askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklinde...

2025 MAYIS CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Askerlik yerleri henüz belli olmuş değil. Mayıs celbi askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı duyuru doğrultusunda 30 Nisan'da belli olacak.

Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

MAYIS CELBİ SEVK TARİHLERİ

Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yükümlüler için sevk tarihleri şu şekilde:

Yedek subay/astsubay adayları ile er statüsündeki 1’inci grup yükümlülerin sevk tarihi 8 Mayıs 2025,

2’nci grup erlerin sevk tarihi 12 Haziran 2025,

3’üncü grup erlerin sevk tarihi ise 10 Temmuz 2025 olarak belirlenmiştir.