Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Kasım celp tarihi belli oldu

Askere alım sürecini bekleyen vatandaşlar merakla, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Kasım celp tarihi daha önce belirlendiği üzere 22 Ekim 2021 Cuma tarihinde açıklanacak. Bu tarihte kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden paylaşılacak. Yükümlüler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile askerlik yerlerini öğrenebilecek.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayan yükümlüler ise er statüsünde askere sevk edilecekler.

Askerlik celp tarihleri

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) – 25, 26 Ekim 2021

Erbaş/Er (2nci Grup) – 22, 23 Kasım 2021

Erbaş/Er (3ncü Grup) – 20, 21 Aralık 2021