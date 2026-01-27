Askerlik yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? Askerlik sınıflandırma sonuçları hangi tarihte duyurulacak?

Askerlik yerleri için geri sayım devam ediyor. Şubat ayında silahaltına alınacak gençler MSB duyurusuna odaklanmış durumda... Günler ilerledikçe aramalar da hızlanıyor. Şu sırlar en çok yöneltilen sorulardan biri "Askerlik yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak" şeklinde...

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığının kadım ayı duyurusunda seçim ve sınıflandırma sonuçlarının 29 Ocak 2026 tarihinde erişime açılacağı açıklanmıştı. Adaylar sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şöyle:

Yedek subay/astsubay adayları ile er (1’inci grup): 05 Şubat 2026

Er (2’nci grup): 05 Mart 2026

Er (3’üncü grup): 02 Nisan 2026

Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.