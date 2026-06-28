Askerlik yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak?
Ağustos ayında yüz binler silahaltına alınacak. Temmuz ayı yaklaşırken askerlik yeri araması da sıklaşıyor. Seçim ve sınıflandırma sonuç tarihini öğrenmek isteyenler "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.
Askerlik görevini yerine getirmeye hazırlanan gençlerin gündeminde askerlik yerleri var. Celp dönemine kısa süre kala birlik yerlerini öğrenmek isteyen adaylar "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte MSB'nin geçmiş olduğu tarih...
Milli Savunma Bakanlığının yayımlamış olduğu duyuruya göre seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülerin erişimine açılacak.
Yükümlü Sevk Tarihleri
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 06 Ağustos 2026
Er (2’nci Grup) 03 Eylül 2026
Er (3’üncü Grup) 01 Ekim 2026
Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.