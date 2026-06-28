Askerlik yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak?

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Askerlik görevini yerine getirmeye hazırlanan gençlerin gündeminde askerlik yerleri var. Celp dönemine kısa süre kala birlik yerlerini öğrenmek isteyen adaylar "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak" diye soruyor. İşte MSB'nin geçmiş olduğu tarih...

Milli Savunma Bakanlığının yayımlamış olduğu duyuruya göre seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülerin erişimine açılacak.

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 06 Ağustos 2026

Er (2’nci Grup) 03 Eylül 2026

Er (3’üncü Grup) 01 Ekim 2026

Yükümlüler sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar ise sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek.