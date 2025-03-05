ASKON'dan Gazze'ye destek! 2. hayır müzayedesi 7 Mart 2025 günü düzenleniyor

Dayanışma ruhunun ön plana çıktığı ayda ASKON, geliri Gazze'ye bağışlanmak üzere düzenlediği yardım müzayedesinin ikincisine imza atmaya hazırlanıyor.

07 Mart 2025 Cuma günü 22:00-02:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik konusunda açıklamada bulunan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın şunları söyledi:

"İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birine büyük bir utançla tanıklık etmek durumunda kaldık. Adeta elimiz kolumuz bağlı bir şekilde buğzetmekten başka bir şey yapamadık. Böylesi bir durumda naçizane Gazzeli kardeşlerimiz için yapmış olduğumuz desteklere bir yenisini daha ekleyelim dedik. Zulme karşı büyük bir direniş gösteren Gazzeli kardeşlerimizle dayanışma içinde olalım istedik. Bu bağlamda Deniz Feneri Derneği ile geçen yıl 1. sini düzenlemiş olduğumuz ve güzel neticeler aldığımız, gelirinin tamamını Gazze’ye bağışladığımız müzayedemizin bu yıl ikincisini bu mübarek Ramazan ayında yine tekrarlayalım istedik.



Hayır sever vatandaşlarımız, Ömür Akkor yönetiminde birbirinden kıymetli İslami sanat eserlerin açık artırmaya çıkartılacağı müzayedeye ASKON Genel Merkezi’nden fiziki olarak katılabilecekleri gibi online açık artırma uygulaması olan App Store ve Google Play uygulamasından indirebilecekleri Bidsee uygulaması üzerinden de bu hayır pınara ortak olabilirler. Bu vesile ile tüm hayırsever vatandaşlarımızı Gazze için hayır müzayedemize bekliyor, mübarek Ramazan aylarını tebrik ediyorum."