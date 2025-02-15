ASKON'dan TÜSİAD açıklaması: 'Siyaset siyasetçilere bırakılmalı!'

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, son günlerde gündeme oturan TÜSİAD tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Aydın, "Düne kadar bu ülkede darbecilerle yol yürümenin, hükümetler kurup, hükümetler yıkmanın, itibar suikastlarında bulunmanın, ülke yönetimini dizayn etmeye çalışmanın faturasını çok ağır ödediğimiz günler oldu" dedi.

"Türkiye her defasında en az 10 yıl geriye götürülmüştür"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON 13. Dönem Yönetim Kurulu Çalıştayı programı soru-cevap kısmında bazı soruları yanıtladı. Aydın, "TÜSİAD Genel Kurulu’nda yapılan açıklamaları iş dünyası olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Eski Türkiye dediğimiz ötekileştirmelerin yaşandığı, belirli bir zihniyetin belirli bir grubu ötekileştirdiği günlerde darbecilerle yol yürünmüş, hükümetler yıkılıp, hükümetler kurulmuş, itibar suikastları ile sermayeye renk biçilmiş, yeşil sermaye tanımları yapılmış, vatandaşlar 'kamusal alan' dayatmaları ile belirli bir zihne ve şekle sokulmaya çalışılmıştır.

Bu süreçlerde dün yanlış yerde duranlar yüzünden; ülkemiz travmalar yaşamış, ekonomide sebep olduğu maliyet milyar dolarları aştıkça aşmış, ülke algısı ve demokrasi üzerinde derin yaralar bırakarak Türkiye her defasında en az 10 yıl geriye götürülmüştür."

"Muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapmak..."

Orhan Aydın, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapılan konuşmaları eleştirip, bunun siyasilerden rol çalmak olduğunu ifade etti:

"Bugün geldiğimiz noktada ülkemizin kalkınması için katma değeri yüksek teknolojileri içeren, sürdürülebilir bir üretime sahip olmamız gerekirken, iş insanları olarak bu yönde kapasitemizi geliştirip, öz eleştirilerimizi yapmamız lazım gelirken, 'TÜSİAD genel kurulunda olduğu gibi yayınladıkları kitapta ekonomideki toparlanma ve güzel gidişattan bahsederken', kürsüden muhalefet partisi diliyle konuşmalar yapmak, siyasilerden rol çalmak ve siyaset yapmaktır.

Günümüz Türkiye’si bunu kabul etmiyor. Öyle ki zamanlama olarak içinden geçtiğimiz bu süreçlerde bu ifadelerin nereye, nerelere mesaj verdiği de ortaya çıkıyor. Bu nedenle iş dünyasının bir temsilcisi olarak bu açıklamaları kamuoyu nezdine bir çuvala koyarak seslendirmenin iyi niyet taşımadığı kanaati içerisindeyiz."

"Çıkış yapanları yadırgadığımızı belirtmek istiyoruz"

Orhan Aydın, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapılan çıkışları yadırgadıklarını da belirtti:

Bu açıklamayı yapan TÜSİAD mensuplarından ayrıca kayıplara neden olduğunu iddia ettikleri çuvala sığdırdıkları bu düzensizlikler dolayısıyla, geçen çeyrek asırlık dönemde ne kadar şirket kârlılığı beyan ettiklerini de açıklamaları gerekiyor.

Ayrıca iş insanları olarak muhataplarımıza görüş ve önerilerimizi rahatça anlatabildiğimiz bir ortamda kamuoyu nezdinde amacı ve gayesinin ne olduğu belli olan bu şekilde bir çıkış yapmayı uygun görmediğimizi ve bu çıkışı yapanları yadırgadığımızı belirtmek istiyoruz."

Ne olmuştu?

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan, 13 Şubat'ta gerçekleşen TÜSİAD Genel Kurulu’nda hukuk devleti ve demokratik standartların iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, "Daha iyi bir geleceği, hukuka güven olmadan kuramayız. Hukukun üstünlüğünü, hemen ve tam olarak tesis etmeden; ne ekonomide, ne toplumda, ne iç, ne de dış politikadaki sorunlar çözülebilir" ifadelerini kullanmıştı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ise 2025 yılının hem fırsatlar hem de riskler barındırdığını belirterek, “Bu kavşağı çok iyi geçirmeliyiz. Hukukun üstünlüğü ve bağımsız yargı, güven ortamını güçlendirecek. Liyakatli insanlarla bu reformları gerçekleştirebiliriz” demişti.

Bu konuşmalarının ardından TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, genel kurulda yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Açıklamalara bazı AK Partili siyasetçiler de tepki göstermişti.

Son olarak TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, konuyla ilgili yeni açıklama yapacaklarını duyurdu.