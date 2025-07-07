Aslan saldırısına uğrayan adamın son durumunu başhekim açıkladı

Manavgat ilçesinde dün tarlasında aslanın saldırısı sonucu yaralanan Süleyman Kır'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Rektör Özkan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Kır'ı ziyaret ederek, kendisiyle bir süre sohbet etti.

Kır'ın Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gelen ikinci aslan ısırığı vakası olduğunu dile getiren Özkan, "Çok hoş bir durum değil ancak aslan ısırığı merkezi gibi olduk. Çok şanslıymış ki aslanla mücadeleyi Süleyman Bey kazanmış. Bize geldiğinde ciddi sıyrıkları ve yaraları vardı. Aslan çok şükür ki hayati organlarını yaralayamamış" dedi.

Aslan ısırığı vakalarının tedavisi literatüre kazandırılacak

Özkan, hastanın aslanla ciddi mücadele verdiğini anlattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hasta, aslanın boğazına yapıştığını ondan sonra aslanın kaçtığını anlattı. İki kulağında ciddi yaraları vardı, onları onardık. Birkaç yerinde, karnında ve bacaklarında yaraları vardı. Boynunda tam olmayan bir kırığı mevcut, ameliyatlık değil ancak bir süre takibi yapılacak. Kırık bir miktar daha inse felç kalabilirdi. Yüzündeki yaralar hemen gözünün üstünde bitmiş. O pençeler eğer gözüne gelse gözünü kaybedebilirdi. Bu anlamda şanslıymış. Gereken tedaviler yapıldı. Şu anda enfeksiyon tedavisi devam ediyor. Bir süre daha takip edilecek. Ama muhtemelen birkaç gün içinde göndereceğimizi ümit ediyoruz."

Aslan ısırığında ikinci vaka

Aslanın pençeleriyle Kır'ın iki kulağını koparmaya çalıştığını dile getiren Özkan, "Aslan saldırısı Türkiye'de beklenen bir şey değil. Hocalarımızla bu vakalarla ilgili literatüre katkımız olsun diye konuştuk. Hiç olan bir durum değil. Hastanemizde aslan ısırığında ikinci vakamız oldu" diye konuştu.

Aslanla mücadele eden Süleyman Kır'a "Kara Murat" dediklerini ifade eden Özkan, kendisinin doğayı ve hayvanları bildiği, çok cesur davrandığı için mücadeleyi kazandığını belirtti.

Kafesinin üst kısmını kırarak kaçmış

Öte yandan, aslanın kaçtığı hayvan parkında da denetim gerçekleştirildi. Aslanın kafesinin üst kısmını kırarak kaçtığı, birlikte kaldığı dişi aslanın ise bir süre önce öldüğü öğrenildi.