Aslan Şampiyonlar Ligi 6. maçına çıkıyor! Monaco - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 yenilgi elde eden Galatasaray, önemli deplasman mücadelesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Grupta üst sıraları zorlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Monaco karşılaşmasından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Takvime yönelik beklentiler artarken “Monaco – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” sorusuna ilgi giderek yükseliyor.

Monaco - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco - Galatasaray maçı 9 Aralık 2025 Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Cimbom Monaco ile 6 maç yaptı

Galatasaray bugüne dek Monaco ile 6 karşılaşma yaptı. Bu maçların 2'sinin Aslan kazanırken 3 maçı da Monaco aldı. İki takım bir maçtan da berabere ayrıldı.