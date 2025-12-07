Aslan Şampiyonlar Ligi 6. maçına çıkıyor! Monaco - GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü yeniden gündemdeki yerini aldı. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki bir sonraki sınavını Fransız temsilcisi Monaco karşısında verecek. Karşılaşmanın günü, saati ve yayın bilgileri taraftarlar tarafından yoğun biçimde araştırılıyor. Bu nedenle “Monaco – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” sorusu sıklaşmış durumda...
Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet ve 2 yenilgi elde eden Galatasaray, önemli deplasman mücadelesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Grupta üst sıraları zorlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Monaco karşılaşmasından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Takvime yönelik beklentiler artarken “Monaco – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” sorusuna ilgi giderek yükseliyor.
Monaco - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Monaco - Galatasaray maçı 9 Aralık 2025 Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Cimbom Monaco ile 6 maç yaptı
Galatasaray bugüne dek Monaco ile 6 karşılaşma yaptı. Bu maçların 2'sinin Aslan kazanırken 3 maçı da Monaco aldı. İki takım bir maçtan da berabere ayrıldı.