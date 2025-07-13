Aslanın saldırısına uğrayan adam: Sivrisinek ısırmasın diye üstümü örttüm, aslan ısırdı

Manavgat ilçesinde 6 Temmuz gecesi hayvan parkındaki kafesinden kaçan Zeus isimli erkek aslan kafesinden kaçmış, kaçtığı parka 800 metre mesafedeki bir fıstık bahçesinde uyuyan Süleyman Kır isimli çiftçiye saldırmıştı. Aslan itlaf edilirken, saldırı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kır, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

"Dünyada bu da başımıza geldi"

Yaklaşık 5 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Kır, aslanla yaşadığı mücadeleyi şöyle anlattı:

"Dünyada bu da başımıza geldi. Vücudumda saymakla bitmez dikişler var. Ömrüm Toros dağlarında hayvan otlatmakla geçti. Hiç vahşi hayvanla karşılaşmadım. Manavgat'ın ovasında aslanla karşılaştık.

Sivrisinek ısırmasın diye üstümü örttüm, aslan ısırdı

4 yıl önce hayvancılığı bırakıp tarıma başlamıştım ve yer fıstığı ekmiştim. Onları suladıktan sonra biraz yatıp dinlenmek istedik. Hanım, ‘Süleyman ayağımızın yanında bir şey var, şuna bir bak' dedi. Üstümüzde de sivrisinekten korunmak için battaniye vardı. Onu kaldırdığımda aslan olduğunu fark ettim. Hemen üzerime atladı. Mücadele ettik. Ayaklarımı ısırdı. Boynunun kıllı yerlerinden tuttum. En son boğazıma sarıldı, ben de onun boğazını gırtlakladım. Sonra aslan 10 metre uzaklaştı. Korku filmlerindeki gibiydi. Daha sonra askerler geldi. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi, aslan zaten düşündürecek zaman da bırakmadı. Dişleri büyüktü, bir pençe atıyordu bir ısırıyordu" dedi.

"Aslanın bir suçu yok"

Yaşananlar sonrası aslana hakkını helal ettiğini söyleyen Kır, "Aslana hakkımı helal ederim. Art niyetli olan insanlara helal etmem. Aslanın bir suçu yok" diyerek olayda ihmali olanlara karşı tepkisinin olduğunu dile getirdi. Kır hukuki süreç başlatacağını da sözlerine ekleyip, sorumluların cezasını çekmesi gerektiğini vurguladı.