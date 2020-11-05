ASO Başkanı Özdebir’in eşi vefat etti
Bir süredir rahatsız olan ASO Başkanı Nurettin Özdebir’in eşi Oya Özdebir bugün öğlen saatlerinde vefat etti. Aynı zamanda sanayici kimliği de olan Oya Özdebir’in cenazesi yarın İstanbul Karacaahmet Şakirin Mezarlığında kılınacak Cuma namazının ardından toprağa verilecek.
Bir süredir rahatsız olan ASO Başkanı Nurettin Özdebir’in eşi Oya Özdebir öğlen saatlerinde vefat etti. Aynı zamanda sanayici kimliği de olan Oya Özdebir’in cenazesi yarın İstanbul Karacaahmet Şakirin Mezarlığında kılınacak Cuma namazının ardından toprağa verilecek.
Nurettin Özdebir, eşinin fenalaştığına ilişkin haberi ASO Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı’nda yaptığı konuşma sırasında öğrendi.
DÜNYA Ailesi olarak Nurettin Özdebir'e başsağlığı diliyoruz.