ASO Başkanı Seyit Ardıç: Sadece üretim ve ihracat yapmak yeterli değil

Odadan yapılan açıklamaya göre, iş ve sanayi dünyasından isimlerden oluşan ASO Yüksek İstişare Kurulu, Başkan Seyit Ardıç'ın başkanlığında toplandı.

Ardıç, Ankara sanayisi ve ekonomisinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulan toplantıda yaptığı konuşmada, yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Ankara'nın "sanayi ve teknolojinin başkenti" olması hedefine kararlı adımlarla yürüdüklerini vurgulayan Ardıç, son teknolojik gelişmelerle ticaret ortamında güncel kalmanın önemli olduğunu ifade etti.

Sanayiciler olarak değişimlere hızla ayak uydurmak zorunda olduklarına dikkati çeken Ardıç, "Yatırım süreçleri, üretim teknolojileri ve ticaret ortamı değişiyor. Artık sadece üretim ve ihracat yapmak yeterli değil. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi, devler liginde yer alabilmemiz için yüksek teknolojili üretim ve ihracatımızı mutlaka artırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ASO'nun son iki ayda hazırladığı 4 çalışma raporuna ilişkin de bilgi veren Ardıç, bunlardan en dikkati çekenin "Ankara'nın Dış Ticaret Analizi ve Teknoloji Boyut Çalışma Raporu" olduğunu bildirdi.

Ardıç, rapora ilişkin şunları kaydetti:

"Ankara'nın ve 5 büyük sanayi kentinin dış ticaret performansını teknoloji sınıflandırmasına göre değerlendirdik ve gururla söylüyorum ki Ankara'nın yüksek teknoloji ihracatı payı yüzde 13 ile yüzde 3,8 olan Türkiye ortalamasından ve diğer 5 büyük sanayi ilinden katbekat yüksek çıktı. Raporumuzda, yüksek teknoloji ihracatının nasıl artırılabileceğine yönelik çok önemli tespitler de yer aldı. Sanayi Devlet Destekleri Rehberi çalışmamız da üyelerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Özellikle ihracatçı firmalar ve girişimcilere yönelik hazırlanan bu çalışma, firmalarımızın kamu tarafından sunulan teşvik ve desteklerden etkin şekilde faydalanabilmeleri için bir başvuru kaynağı oldu."

Toplantıda, kurul üyeleri de istihdam, verimlilik, üretim ve ihracata ilişkin görüşlerini açıklayarak değerlendirmede bulundu.