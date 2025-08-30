ASO Başkanı Zeki Kıvanç: Bağımsızlık irademizin ve milli birliğimizin ebedi simgesi
ASO Başkanı Zeki Kıvanç 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde ve aziz milletimizin inancıyla kazanılan büyük zafer, bağımsızlık tutkumuzun, özgürlük idealimizin ve milli birlik ruhumuzun en önemli simgesidir.
Bundan 103 yıl önce vatanı için canını ortaya koyan kahraman ecdadımızdan aldığımız ilhamla, bizler de ülkemizin yarınları için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün sanayiciler olarak, üretimden istihdama, ihracattan inovasyona kadar her alanda ülkemizi daha ileri taşımak için aynı azim ve kararlılığı sürdürmek zorundayız. Bizler, üreterek ve değer katarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmayı görev biliyoruz.
30 Ağustos Zaferi, milletimizin hangi şartlarda olursa olsun asla teslim olmayacağını, birlik ve beraberlik ruhuyla her zorluğun üstesinden geleceğini tüm dünyaya gösterdi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bizlere bu eşsiz vatanı emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bu büyük zaferin bize her daim güç, gurur ve ilham vermeye devam edeceğine yürekten inanıyorum.