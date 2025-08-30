ASO Başkanı Zeki Kıvanç: Bağımsızlık irademizin ve milli birliğimizin ebedi simgesi

Gazi Mustafa Kemal Ata­türk’ün liderliğinde ve aziz milletimizin inancıyla kazanı­lan büyük zafer, bağımsızlık tut­kumuzun, özgürlük idealimi­zin ve milli birlik ruhumuzun en önemli simgesidir.

Bundan 103 yıl önce vatanı için canını orta­ya koyan kahraman ecdadımız­dan aldığımız ilhamla, bizler de ülkemizin yarınları için var gü­cümüzle çalışıyoruz. Bugün sa­nayiciler olarak, üretimden is­tihdama, ihracattan inovasyona kadar her alanda ülkemizi daha ileri taşımak için aynı azim ve ka­rarlılığı sürdürmek zorundayız. Bizler, üreterek ve değer katarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmayı gö­rev biliyoruz.

30 Ağustos Zaferi, milletimizin hangi şartlarda olursa olsun as­la teslim olmayacağını, birlik ve beraberlik ruhuyla her zorluğun üstesinden geleceğini tüm dün­yaya gösterdi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaş­ları olmak üzere, bizlere bu eşsiz vatanı emanet eden tüm kahra­manlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dilekle­rimle kutluyor, bu büyük zaferin bize her daim güç, gurur ve ilham vermeye devam edeceğine yürek­ten inanıyorum.