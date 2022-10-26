ASO seçimlerinin ilk turu tamamlandı, başkanlık seçimi haftaya

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Mevcut Başkan Nurettin Özdebir ile Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Seyit Ardıç’ın yarıştığı seçimde adayların ikisi de kendi komitesinden seçilerek 98 kişilik ASO Meclisi’ne girmeye hak kazandılar. ASO Meclisi 3 Kasım Perşembe günü toplanarak yeni Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerini belirleyecek.

Uzun süredir tek liste ile gidilen Ankara Sanayi Odası seçimlerinde bu kez iki aday yarıştı. ASO’nun uzun yıllar başkanlığını yapan Zafer Çağlayan’ın milletvekili seçilmesinin ardından 2007 yılında Ankara Sanayi Odası Başkanlığına seçilen Nurettin Özdebir, 15 yıldır aralıksız bu görevi yürütüyordu.

Seçimde Özdebir, ASO Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Seyit Ardıç ile yarıştı. Ardıç, ASO’daki görevi yanı sıra ASO 2-3. OSB Başkanlığı ve OSBÜK Başkanvekilliğini yürütüyor.

ASO’nun 40 meslek komitesinde 98 meclis üyesini belirlemek için yapılan seçim kıran kırana geçti. Daha öncekilerin aksine bu kez iki adayla gerçekleştirilen seçime katılım oranındaki fazlalık dikkat çekti.

Seçimler oy verme işleminin başladığı sabah saatlerinden itibaren, son oyun kullanıldığı 17:00’a kadar yoğun kalabalık, ASO binasının bulunduğu Atatürk Bulvarına taştı. ASO merkez binasının etrafında ise Emniyetin yoğun güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

Sandıklar açıldığında ise gözler başkan adaylarının oy kullandıkları sandıklara çevrildi.

Başkan Nurettin Özdebir 21 numaralı Elektrik Sanayi komitesinde kıl payı farkla ipi göğüsledi ve 71’ye karşı 72 oyla Meclis’e girmeye hak kazandı. Diğer aday Seyit Ardıç ise 12 numaralı Cam ve Cam Ürünleri Sanayi Meslek Komitesinde girdiği seçimi 30’a karşı 60 oyla kazandı.

Bundan sonra ne olacak?

ASO’da 3 Kasım’da 98 Meclis Üyesi 11 kişilik ASO Yönetim Kurulu Üyesini seçecek. Başka bir ifade ile seçim sürecinin başladığı andan itibaren komiteler için yarışan başkan adayları, bundan sonra çıkaracakları yönetim kurulu listelerini yarıştıracaklar.

Seyit Ardıç kimdir?

Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç 1972 yılında Sivas’ta doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Ardıç, halen İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde eğitimini sürdürüyor.

Çalışma hayatına küçük yaşlarda başlayan Ardız, ulusal ve uluslararası bir çok projeye ürün tedarikçisi Ardıç Cam A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

ASO’ya 1999 yılında giren Seyit Ardız, 28 Mart 2001’de meclis üyeliğine seçilirken, 2005 yılından bu yana ise ASO Yönetim Kurulu’na seçiliyor.

Hâlen ASO Yönetim Kurulu 1.Başkan Yardımcısı olan Seyit Ardıç, 2013 yılından bu yana ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2017 yılından bu yana ASBOK Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2019’dan bu yana da OSBÜK Başkan Yardımcılığını sürdürüyor. Ardıç, evli ve iki çocuk babası.

Nurettin Özdebir kimdir?

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir 1953 yılında Yozgat’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Özdebir, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme bölümünden 1974 yılında mezun oldu. Özdebir; 1964 yılından beri Ankara Sanayi Odası üyesi olan ve babası Ekrem Özdebir tarafından kurulan Nuriş Elektrik ve Kaynak makinaları San.Tic. AŞ’de 1974 yılında çalışma yaşamına başladı. Özdebir, halen Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor.

1992 yılında Elektrik Sanayi Meslek Komitesi’nden Meclis üyeliği görevine seçilen Özdebir, 2005 yılında ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Özdebir, 26 Temmuz 2007 tarihinde Ankara Sanayi Odası’nın 9. Başkanı oldu. O tarihten bu yana 15 yıldır ASO Başkanı olan Özdebir, 2009-2013 döneminde TOBB Sanayi Konsey Başkanlığı, 2011-2013 döneminde ise OSBÜK Başkanlığı yaptı. Evli ve bir çocuk babası olan Nurettin Özdebir, İngilizce ve Almanca biliyor.