ASO’da Başkan Özdebir ile Başkan Yardımcısı Ardıç yarışacak

Hüseyin GÖKÇE -ANKARA

Bu kapsamda Ankara’da bulunan oda ve borsalarda çalışmalar giderek hareketleniyor. Ankara odaları içinde en çok çekişmenin Ankara Sanayi Odası’nda yaşanması bekleniyor. Seçimlerde, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç yarışacak. Ankara Ticaret Odası’nda mevcut Başkan Gürsel Baran’ın karşısında aday olmak için Türkiye İnşaat Müteahhitleri Sektör Meclisi Başkanı Tahir Tellioğlu’nun kulis yaptığı kaydediliyor. Ankara Ticaret Borsası’nda ise mevcut başkan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz’un tek aday olarak seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

En çok ASO seçimleri merak ediliyor Uzun süredir tek liste ile gidilen Ankara Sanayi Odası seçimlerinde bu kez iki aday yarışacak. Zafer Çağlayan’ın milletvekili seçilmesinin ardından 2007 yılında Ankara Sanayi Odası Başkanlığına seçilen Nurettin Özdebir, 12 yıldır bu görevi yürütüyor. Özdebir, ekim ayında yapılacak ancak tarihi henüz kesinleşmemiş seçimde, hâlen ASO Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Seyit Ardıç ile yarışacak. Ardıç, ASO’daki görevinin yanı sıra ASO 2-3. OSB Başkanlığı ve OSBÜK Başkanvekilliği görevlerini yürütüyor.

ASO seçimlerinde şu ana kadar yarışlar hep komitelerde yaşanır fakat başkanlık seçimlerine genellikle tek adayla gidilirdi. ASO seçimlerinde delegeler önce komite üyelerini ve ASO Meclisi’ni seçiyor, ardından Başkan Meclis üyeleri tarafından seçiliyor. Başka bir ifade ile gerek Nurettin Özdebir, gerekse Seyit Ardıç’ın resmi olarak ASO Başkan adayı olabilmeleri için öncelikle üyesi oldukları meslek grubunun komitesinden ASO Meclisi’ne seçilmeleri gerekiyor.

Ankara Ticaret Odası seçimlerinde ise şu ana kadar resmi bir adaylık açıklaması yapılmadı. ASO’da olduğu gibi ATO’da da başkan adayı olabilmek için öncelikle ilgili meslek komitesinden seçilebilmek gerekiyor. ATO Başkanı Gürsel Baran, henüz adaylığını açıklamasa da tekrar aday olacağı biliniyor. TOBB Türkiye İnşaat Müteahhitleri Sektör Meclisi Başkanı ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu’nun da ATO Başkan adaylığı için çalışmaya başladığı kaydediliyor. ATO seçimleri 8 Kasım’da yapılacak.

Borsada Faik Yavuz tek aday

Şu ana kadar Ankara odalarında seçimin yarışsız geçeceği net olan bir tek Ankara Ticaret Borsası bulunuyor. Hâlen TOBB Yönetim Kurulu üyeliğini yürüten Faik Yavuz, Kredi Garanti Fonu (KGF) yönetiminde TOBB’un ağırlığının olduğu dönemde KGF Yönetim Kurulu Başkanlığı yapıyordu. 5 Ekim’de yapılması planlanan ATB seçimlerinde Faik Yavuz’un karşısına bir aday çıkması beklenmiyor.