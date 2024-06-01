Aspendos'ta 2 bin yıllık Zeus ve Afrodit heykelleri bulundu

Antik kentte 2008'de başlayan çalışmalar, 2022'den bu yana Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bilgin başkanlığında sürdürülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında alınan ve çalışmaların yoğunlaştığı antik kentte, agora alanındaki iki katlı dükkanlardan birinde Roma dönemine ait, yaklaşık 2 bin yıllık Zeus ve Afrodit heykelleri bulundu.

"Alan, bir heykel işleme bölümü olabilir"

Aspendos Kazı Başkan Yardımcısı arkeolog Hüseyin Tolga Candur, antik kentte yürütülen son çalışmalarla bölgede 6 bin yıl öncesine kadar yaşam izlerine rastladıklarını ve yeni bulgulara ulaşmanın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Bir süredir agoranın batısında yer alan, 15 dükkan ve depolama alanlarından oluşan iki katlı dükkan/stoa kompleksinde çalıştıklarını anlatan Candur, şöyle konuştu:

"Bu alandaki 14. dükkanda yürütülen çalışmalarda bir sürprizle karşılaştık. Bu sürpriz bize Roma döneminde alanın bir heykel işleme bölümünün olabileceğini gösterdi. Kazılarda o döneme ait bir tezgahın yanında önce antik Yunan baş tanrısı Zeus'a ait bir heykel bulduk. Bu heykel bir büst şeklinde yapılmış. Baş kısmı sağlam, karın kısmında bir kas katlanması görüyoruz. Bu da onun tahta oturarak betimlemiş olabileceğini gösteriyor. Fakat alt bölümü kesilmiş ve daha sonra ikinci bir kullanıma tabi tutulmuş. Diğer heykelimiz ise aşk ve güzellik tanrıçası, Roma'daki adıyla 'Venüs' isimli Afrodit'e ait. Elinde paltosunu tutar vaziyette yarı giyimli ve ayakta betimlenen Afrodit'in hemen yanına yaslı, imparatorluk zırhı giymiş bir destek aparatı bulunuyor. Heykeller yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde. Bu zarif işçilikli heykellerin çeşitli özelliklerine bakıldığında Roma İmparatorluk Dönemi'nin erken safhasında yontulmuş olmalılar. Bu bulgular, öncesinde ulaştığımız arkeolojik materyallerle desteklenmektedir."

Heykeller, Antalya Müzesi'ne teslim edilecek

Candur, heykellerin belgelenme, temizlik ve restorasyon çalışmalarının ardından Antalya Müzesine teslim edileceğini bildirdi. Dükkan kompleksindeki diğer alanlarda çalışmaların sürdüğünü belirten Candur, "Sırasıyla bütün dükkanların bu sene içerisinde kazılarının tamamlanması bekleniyor. Burada ve diğer alanlarda büyük sürprizlerle karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda daha farklı sürprizlerle, mimari yeniliklerle karşılaşabiliriz." dedi.