Asrın felaketini asrın dayanışması ile aştık

TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

Bu afet vermesi gereken pek çok dersin yanı sıra devlet-millet dayanışmasının en üst düzeyde olduğunu gösterdi. Her milli meselede olduğu gibi, bu deprem sonrasında da TOBB merkezinde depremin yaşandığı günün sabahında kurduğumuz bir kriz masasıyla ihtiyaçlar tespit ettik.

Acil ihtiyaç duyulan arama-kurtarma ekipmanları ile gıda, su, akaryakıt, ısınma, battaniye, aydınlatma ve hijyen dahil her türlü ihtiyaç malzemesinin temin edilerek, deprem bölgesine iletilmesini sağladık. Sonrasında geçici barınma için, çadır, konteyner ve ısıtıcı ihtiyaçlarına odaklandık.

Ticareti de canlandırdık

Bölgedeki kalıcı konut ihtiyacının karşılanması için kendi kaynaklarımızla bir kampanya başlattık. Elimizdeki tüm maddi kaynakları bu işe aktardık. Ayrıca bölge ekonomisinin ve istihdamının yeniden canlandırılması için çeşitli girişimler başlattık. İlk olarak Tedarikçim Deprem Bölgesinden Programı ile: Deprem bölgesinden mal almak isteyen firmaları, deprem bölgesindeki üreticiler ile eşleştirdik.

Ulusal Gıda Perakendecilerini, Deprem Bölgesinden Tedarik Sağlamaya yönlendirdik: Deprem bölgesinde elde, depoda, tarlada kalan tarım ve gıda ürünlerinin ulusal zincir market tarafından satın alınmasını sağladık. E-Ticaret Pazaryerlerinden Deprem Bölgesindeki üreticilere Destek vermelerini temin ettik. Deprem bölgesindeki satıcıların e-ticaret Pazar yerlerinde komisyonsuz satış yapmasını sağladık. Şimdi sıra insanların ve işletmelerin normal hayatlarına dönmelerini sağlamaya gelmiştir. Ekonomik aktiviteyi tekrar canlandırmalıyız.

Bu da yıkılmış evlerin ve işyerlerinin yeniden imarıyla mümkün olacaktır. Bu vesileyle herkesi deprem bölgesinden tedarik sağlamaya davet ediyorum. Onlar için yapabileceğimiz en güzel destek budur. Unutmayalım ki bizler el ele verdiğimizde, aşamayacağımız zorluk yoktur