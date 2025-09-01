Assan fabrikasında mal kaçırma iddiası! Jandarma operasyon düzenledi

F-16 savaş uçakları için bomba üreten Assan firmasının sahibi Emin Öner ve Genel Müdürü Gürcan Okumuş, FETÖ ile bağlantılı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Assan ve ona bağlı 10 firmaya kayyum atandı.

Kayyum kararının ardında, şirketin Bolu Gerede'deki fabrikasından konteynerlere yüklenen malzemelerin, Nuhören köyüne götürülmek istendiği iddia edildi.

Malzemeler fabrikaya geri taşındı

Durumu fark eden vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü alarak ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

İncelemenin ardından malzemeler kontrol altına alınarak ekipler tarafından fabrikaya geri götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.