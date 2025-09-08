ASSAN Group soruşturmasında 2 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti yürüttükleri iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ASSAN Group'ta yeni gelişmeler yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve halen şirketle bağı olduğu tespit edilen eski Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı ile emekli albay, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bu iki şüpheli, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Diğer şüpheli olan eski ASSAN Group çalışanı ise adli kontrol istemiyle hakimliğe gönderildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri kısa süre içinde başlayacak.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca son dönemlerde kamuoyunda 'askeri casusluk' olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, 'ASSAN Group' ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un FETÖ'yle irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlenmişti.

Öner ile Okumuş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'askeri casusluk' suçlarından 27 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 'ASSAN Group' altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.

Sulh ceza hakimliğince, şüpheli Öner FETÖ kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma' suçlarından, Okumuş ise 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hileyle alma, çalma' suçundan 31 Ağustos'ta tutuklanmıştı.