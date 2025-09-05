Assan Group soruşturmasında 3 yeni gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Assan Group'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde, Assan Group'ta çalışma kaydı bulunan bir Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu eski çalışanı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan ayrılma bir albay ve bir eski Assan çalışanı olmak üzere toplam üç şüpheli gözaltına alındı.

Daha önce de iki kişi tutuklanmıştı

Başsavcılık daha önce, Assan Group'un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş'un Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantıları ve askeri casusluk faaliyetlerini tespit etmiş, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'askeri casusluk' suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı vermişti.

31 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emin Öner, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma veya çalma' suçlarından; Gürcan Okumuş ise 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma veya çalma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.