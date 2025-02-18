Assos ve Troya tünelleri trafiğe kapanacak

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan Assos ve Troya tünelleri, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, D550-05 Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde yer alan tüneller, farklı yönlerde üçer gün boyunca araç geçişine kapalı olacak.

Kapanış tarihleri ve trafik düzeni

* Ayvacık-Edremit yönü: 19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde saat 09.00-18.00 arasında kapalı olacak.

* Edremit-Ayvacık yönü: 25-26-27 Şubat 2025 tarihlerinde saat 09.00-18.00 arasında kapalı olacak.

Bu süreçte trafik akışı, eski devlet yolu olan Ayvacık-Küçükkuyu (Kazdağları rampaları, jandarma güzergahı) üzerinden sağlanacak. Yetkililer, sürücülerin trafik levhalarına dikkat etmeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini belirtti.